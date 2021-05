Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mann pöbelte herum, leistete Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 11.5.2021 randalierte ein alkoholisierter 33-Jähriger gegen 18.20 Uhr am Oelder Bahnhof. Er schlug gegen Scheiben der Haltestellen und pöbelte Passanten an. Eingesetzte Polizisten erteilten dem aggressiven Mann einen Platzverweis und dieser sicherte zu, nach Hause zu gehen. Bereits wenige Meter weiter pöbelte der Oelder erneut Personen an. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Als sie dem 33-Jährigen Handschellen anlegen wollten, warf sich der Randalierer auf den Boden. Er trat wahllos um sich und versuchte sich aus den Griffen der Einsatzkräfte zu befreien. Die Polizisten hatten erhebliche Mühe, den Oelder in den Streifenwagen zu setzen. Die nächsten Stunden verbrachte der erheblich Alkoholisierte in einer Polizeizelle. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell