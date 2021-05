Polizei Warendorf

POL-WAF: Neubeckum, B475, zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 07.05.2021, gegen 14:30 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B475 (Dyckerhoffstraße), an der Einmündung der K6 (Ennigerstraße) bei Neubeckum zwei Fahrzeugführer verletzt. Ein 51-jähriger Beckumer war mit einem Opel Movano auf der K6 (Ennigerstraße) in Fahrtrichtung Ennigerloh unterwegs und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links auf die B475 in Richtung Beckum abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi eines 55-Jährigen aus Münster. Dessen Fahrzeug kollidierte nach dem ersten Zusammenstoß auch noch mit einem im Einmündungsbereich wartenden Lkw eines 53-jährigen Ennigerlohers. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden anderen Beteiligten erlitten Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die sich insgesamt auf ca. 20.000 Euro summieren. Der Lkw blieb fahrbereit. Der Opel und der Audi mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es zu Behinderungen. Der Verkehr wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte geregelt.

