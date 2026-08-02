Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260802.1 Wacken: Hohe Verkehrsbelastung zum Ende des Festivals - Polizei zieht vorläufiges Einsatzfazit

Wacken (ots)

Mit dem Ende des Wacken Open Air 2026 läuft der Abreiseverkehr auf Hochtouren. Rund um das Festivalgelände herrscht auf den Verkehrswegen ein hohes Verkehrsaufkommen. Insbesondere an den Ausfahrten der Campingflächen kommt es derzeit zu Wartezeiten.

Der Abreiseverkehr setzte bereits in der Nacht ein und verläuft nach bisherigem Stand ohne größere Beeinträchtigungen. Die vorgegebenen Abreiserouten des Veranstalters werden konsequent genutzt und sollen auch weiterhin befahren werden, um den Verkehrsfluss möglichst aufrechterhalten zu können.

Die Polizei wird den Abreiseverkehr weiterhin begleiten und die Verkehrslage beobachten, um bei Bedarf steuernd eingreifen zu können. Die Polizei bittet alle Besucherinnen und Besucher, den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu folgen und ausreichend Geduld mitzubringen.

Im Rahmen der Abreise führt die Polizei zudem punktuell Verkehrskontrollen durch. Die Einsatzkräfte appellieren an alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, ihre Fahrt nur anzutreten, wenn sie uneingeschränkt fahrtüchtig sind. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln steht, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende.

Die aufgrund des Besucheraufkommens eingerichtete Sperrung der Hauptstraße in Wacken konnte um 01:15 Uhr wieder aufgehoben werden.

Aus polizeilicher Sicht verlief das Wacken Open Air 2026 insgesamt überwiegend ruhig. Die Zahl der Einsätze lag leicht über der des Vorjahres, was unter anderem auf mehrere Unterstützungseinsätze, zum Beispiel des Rettungsdienstes, zurückzuführen ist. Gleichzeitig registrierte die Polizei im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang der Straftaten, die sich im Veranstaltungszeitraum und im Zusammenhang mit dem Festivalgeschehen ereigneten.

Der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen, zieht ein positives Fazit und würdigt die Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen:

"Ein Einsatz dieser Größenordnung ist nur durch das engagierte Zusammenwirken aller Beteiligten möglich. Ich danke allen Einsatzkräften sowie unseren beteiligten Partnern und Institutionen und dem Veranstalter für die hervorragende Zusammenarbeit."

Die Pressestelle der Polizei in Wacken ist am heutigen Tag bis voraussichtlich 13:00 Uhr erreichbar. Weitere Presseauskünfte werden ab dem morgigen Tag über die bekannten Erreichbarkeiten der Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe gegeben.

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