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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260709.2 Lägerdorf: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger

Ein Dokument

Lägerdorf (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach einer 16-jährigen Jugendlichen, die seit dem vergangenen Wochenende nicht an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt ist.

Seit Samstagabend, dem 4. Juli2026, wird die 16-jährige Anastasiia S. aus Lägerdorf vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt durch ihre Mutter an der Wohnanschrift gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Sämtliche Suchmaßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden der Jugendlichen geführt. Es liegen vage Hinweise vor, dass sich das Mädchen in Berlin aufhalten könnte.

Anastasiia S. ist 164 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat schwarz gefärbte Haare, grün-braune Augen und ein Nasenpiercing am rechten Nasenflügel. Zuletzt dürfte sie ein schwarzes T-Shirt, einen schwarzen Rock, eine schwarze Strumpfhose, sowie Plateau-Sandalen getragen und einen schwarzen Rucksack mit sich geführt haben.

Das anliegende Foto der Vermissten stammt aus dem Juni 2026.

Hinweise zu der vermissten Person oder zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 oder über den Polizeinotruf 110 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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