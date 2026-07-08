Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260708.1 Weddingstedt: Flammen zerstören Wohngebäude

Weddingstedt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Weddingstedt ein leerstehendes Wohngebäude in Brand geraten. Die Flammen zerstörten das Haus vollständig. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Gegen 04.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Straße Eichenhain aus, nachdem dort ein ehemaliges Wohngebäude in Brand geraten war. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnten sie nicht verhindern, dass das Gebäude vollständig ausbrannte. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Hinweise auf die Ursache des Feuers liegen derzeit nicht vor.

Merle Neufeld

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