Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240315.3 Itzehoe: Festnahme nach Tötungsdelikt (Folgemeldung zu 240201.1)

Itzehoe (ots)

Nach dem Tötungsdelikt an einer Frau am 1. Februar 2024 in Glückstadt ist die Festnahme des Tatverdächtigen in der vergangenen Woche in Großbritannien erfolgt. Aktuell befindet sich der Beschuldigte in Auslieferungshaft im Ausland.

Die internationale Fahndung führte zur Festnahme des 26-Jährigen am 8. März 2024 in Großbritannien. Zuletzt besaß der Afghane seinen Wohnsitz in Deutschland in einer Flüchtlingsunterkunft in Neubrandenburg. Die Hintergründe der Tat dürften in der persönlichen Beziehung zwischen Täter und Opfer zu suchen sein.

Weitere Details können aktuell nicht genannt werden.

Merle Neufeld

