POL-KLE: Kleve - Geschäftseinbruch

Kleve (ots)

In der Zeit von Dienstag (20. Juni 2023) um 19:00 Uhr bis Mittwoch (21. Juni 2023) um 05:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Fleischerei an der Marktstraße ein. Die Unbekannten hebelten die vordere Ladentür auf und entwendeten neben der Trinkgeldkasse auch zwei Knochenschinken im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen können, geben diese bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

