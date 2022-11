Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221114.4 Wesselburen: Alkohol und Drogen in der Probezeit

Wesselburen (ots)

In der Nacht zum Samstag hat die Polizei in Wesselburen einen Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Er musste seinen Führerschein abgeben und sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 02.30 Uhr bemerkte eine Streife auf der Heider Chaussee ein Fahrzeug, das von der rechten Fahrbahnseite in die Straßenmitte fuhr und stehenblieb. Auf Nachfrage gab der Insasse an, er habe einen Motorschaden - der Motor lief allerdings. Der 20-Jährige machte den Eindruck, dass er unter Drogeneinfluss stehen würde. Auf Nachfrage gab der junge Mann an, zuvor Joints geraucht zu haben und sich nicht mehr in der Lage zu fühlen, sein Auto zu fahren. Neben den Drogen hatte der Dithmarscher zudem Alkohol genossen, ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,55 Promille. Für den Fahranfänger galt die 0,0-Promille-Grenze. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit und des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Merle Neufeld

