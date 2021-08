Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210812.1 Schenefeld: Teures Schnäpschen

Schenefeld (ots)

Mittwochmittag hat sich ein Rentner in Schenefeld nach dem Einkauf einen Flachmann gegönnt, was ihn nun teuer zu stehen kommt. Denn eine Streife überprüfte den Herrn, der dank seines Getränks gerade die Promillegrenze erreicht hatte.

Um 12.15 Uhr erhielten die Beamten den Hinweis auf eine männliche Person, die auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pöschendorfer Straße einen Flachmann geleert hatte und anschließend mit einem Auto davongefahren war. Den Betroffenen suchte eine Streife an seiner Wohnanschrift auf, wo der Mann zwischenzeitlich angekommen war. Er räumte exakt das ein, was die Zeugin beobachtet hatte und ergänzte, dass es sich bei dem Getränk um Weinbrand gehandelt hatte. Ein vor Ort absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,82 Promille, das gerichtsverwertbare Testgerät zeigte später 0,5 Promille an. Damit erwartet dem Senior nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die bei einem Erstverstoß ein Bußgeld von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg nach sich ziehen wird.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell