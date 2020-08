Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fünf PKW und ein Fahrrad beschädigt - Unbekannter verursacht Schaden von 1.500 Euro

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Eisenacher Straße 17.08.2020, 01.41 Uhr

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag an insgesamt fünf Personenkraftwagen und einem Fahrrad Sachbeschädigungen begangen und dabei einen Schaden von mindestens 1.500 Euro verursacht.

Eine aufmerksame Zeugin hatte am Montagmorgen gegen 01.41 Uhr zischende Geräusche auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor dem Mehrfamilienhaus in der Eisenacher Straße wahrgenommen. Als sie aus dem Fenster schaute bemerkte sie eine unbekannte Person, die sich zwischen den geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Anschließend begab sich der Unbekannte zu einem vor dem Haus abgestellten Fahrrad hantierte daran herum und ging danach zügig in Richtung Stralsunder Ring davon. Die Person war etwa 175 cm bis 185 cm groß, hellhäutig, von normaler Gestalt und hatte helle, kurze Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einem weißen T-Shirt und einer langen Hose.

Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass an insgesamt fünf dort abgestellten PKW die Reifen zerstochen und die Antennen abgeschraubt oder abgebrochen wurden. Betroffen waren vier Fahrzeuge des Herstellers Volkswagen, sowie ein BMW. Bei dem betroffenen Fahrrad handelt es sich um ein Treckingrad bei dem der Hinterreifen zerstört wurde.

Die Polizei hofft darauf, dass der Täter anderen Anwohnern, Passanten oder Autofahrern aufgefallen ist und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell