Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201006.5 Breitenburg: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Breitenburg (ots)

Am 05.10.2020 um 15.49 Uhr kam es an der ARAL-Tankstelle in der Elmshorner Straße, L 119, zum einem Unfall mit Sachschaden bei Abbiegen auf das Tankstellengelände.

Ein 46jähriger Schweizer befuhr mit seinem Pkw Opel die L119 von der Autobahn kommend in Richtung Itzehoe. Ihm entgegen kam der 53jährige Seestermüher mit seinem Mercedes Vito. Diesen übersah der Schweizer und bog nach links ab, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 46jährigen gegen den Ford einer 56jährigen aus Wulfsmoor, die gerade im Begriff war mit ihrem Fahrzeug das Tankstellengelände zu verlassen, geschleudert.

Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro.

Sachbearbeitung: PR Itzehoe, Tel. 04821 / 602-0

Hans-Werner Heise

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: 04821 / 602 2140

Mobil: 0160 / 91313940

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell