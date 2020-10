Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201006.2 Marne: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Marne (ots)

Am 02.10.2020 zwischen 08.00 Uhr und 13 Uhr wurde auf dem Parkplatz beim Sozialzentrum in der Hafenstraße in Marne ein Fahrzeug angefahren und der Verursacher flüchtete. Ein 53jähriger aus Marne hatte am Tattag gegen 08.00 Uhr seinen silberfarbenen Pkw Audi A4 in einer Parklücke auf dem Parkplatz abgestellt. Als er dann gegen 13.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Farbabrieb und Kratzer an den beiden Türen der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte aber keine Nachricht am Fahrzeug hinterlassen. Bei dem verursachenden Pkw dürfte es sich laut Lackspuren um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Der Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Personen, die evtl. den Unfall beobachtet haben und bitte sie, sich mit der Polizei in Marne in Verbindung zu setzen.

Sachbearbeitung: PSt Marne, Tel. 04851 / 9507-0

Hans-Werner Heise

