Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201006.4 Itzehoe: Kennzeichendiebstahl

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum 05.10.2020 kam es in der Poststraße in der Zeit von 21.00 Uhr bis 14.00 Uhr zu einem Kennzeichendiebstahl.

Die 19jährige Itzehoerin hatte ihr Fahrzeug, einen blauen Pkw Peugeot, IZ-KF 1999, am 04.10. gegen 21.00 Uhr auf der Auffahrt zu ihrem Wohnhaus in der Poststraße abgestellt. Als sie dann am 05.10. um 14.00 Uhr das Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, bemerkte sie, dass unbekannte Täter in der Nacht das vordere Kennzeichen entwendet hatten. Einen Täterhinweis gibt es nicht. Sollte jemand etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Itzehoe.

