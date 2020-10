Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201006.3 St. Michaelisdonn: Führen eines Kfz unter Einfluss berauschender Mittel

201006.3 St. Michaelisdonn: Führen eines Kfz unter Einfluss berauschender Mittel (ots)

Am 03.10.2020 um 11.20 Uhr wurde von Beamten der Polizei Marne in der Straße Feldrain in St. Michaelisdonn der Fahrer eines VW Tiguan kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 19jährigen Fahre aus St. Michaelisdonn Auffälligkeiten fest, die auf den Genuss von berauschenden Mitteln schließen ließen, den er jedoch auf Nachfrage verneinte. Daraufhin wurde ihm ein Drogenvortest angeboten, der dann doch positiv ausfiel. Nun blieb den Beamten nichts Anderes übrig, als die Entnahme einer Blutprobe anzuordnen und dem 19jährigen die Nutzung von Kraftfahrzeugen für mind. 24 Stunden zu untersagen. Der 19jährige wird wohl mit einem Bußgeld und möglichen Konsequenzen der Führerscheinstelle rechnen müssen.

