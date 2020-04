Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200427.1 Itzehoe: Wohnungsbrand

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute ist es in einer Wohnung in Itzehoe zu einem Brand gekommen. Der Bewohner erlitt dabei leichte Verletzungen, ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Kurz nach 01.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Pasleker Straße im Klosterforst aus, weil es dort in einer Wohnung im Erdgeschoss zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die meisten Hausbewohner des Mehrfamilienhauses hatten bei Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude bereits verlassen, die Feuerwehr brachte die übrigen Personen ins Freie. Der Mieter der brandbetroffenen Wohnung kam in ein Krankenhaus, er hat nach derzeitigen Erkenntnissen eine leichte Rauschgasintoxikation und einen Schock erlitten.

Ursächlich für die Rauchentwicklung dürfte eine brennende Matratze gewesen sein, möglicherweise durch eine Zigarette entzündet.

Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Bis auf die Wohnung des 60-Jährigen waren alle anderen lediglich durch Brandgeruch betroffen und weiterhin bewohnbar.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell