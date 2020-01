Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200115.6 Marne: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Marne (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich von gestern auf heute in Marne ereignet hat, ist an einem Opel ein Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro entstanden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder sein Fahrzeug geben können.

Am Dienstag parkte die Geschädigte ihren Opel Grandland um 21.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Maaßen-Nagel-Straße in Höhe der Hausnummer 20. Als die Dame am heutigen Morgen um 07.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, war die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Offenbar hatte ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer den Wagen touchiert und anschließend seinen Weg fortgesetzt, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu kümmern. Insgesamt dürften sich die Reparaturkosten auf etwa 3.500 Euro belaufen.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 95070 entgegen. Möglicherweise hat der Gesuchte zwischenseitlich eine Werkstatt aufgesucht und ist dort aufgefallen.

Merle Neufeld

