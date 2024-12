Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fünf Festnahmen wegen Verdachts des Drogenhandels

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse hat die Polizei Gelsenkirchen wegen des Verdachts des Handeltreibens einer Bande mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge am Mittwoch, 18. Dezember 2024, vollstreckt. Diese waren von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Essen beantragt und durch das Amtsgericht in Essen erlassen worden. So stoppten Polizeibeamte zunächst gegen 17.30 Uhr das Auto eines 32-Jährigen Gelsenkircheners in Bottrop und nahmen den Mann sowie seine Beifahrer, ein 42 Jahre alter Mann und eine ebenso alte Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland, fest. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Kurz darauf durchsuchten Einsatzkräfte Räumlichkeiten in sechs Objekten in Buer und Beckhausen. Eine dort angetroffene 23 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen sowie ein 40 Jahre alter Gelsenkirchener wurden ebenfalls festgenommen. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Ermittler unter anderem Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen, darunter vermutlich Kokain. Die Ermittlungen dauern an.

