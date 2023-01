Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallflucht in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Eine Verkehrskontrolle in Buer ist am späten Donnerstagabend, 12. Januar 2023, in einer Unfallflucht geendet. Gegen 23 Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung über die Straße "Freiheit" in Richtung De-La-Chevallerie-Straße. An der dortigen Kreuzung fiel den Beamten ein Fahrzeug an der roten Ampel auf, das in der Vergangenheit wiederholt durch Ordnungswidrigkeiten aufgefallen war. Aus diesem Grund beschlossen die Einsatzkräfte, den Wagen, der mittlerweile wieder losgefahren war, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Trotz zwischenzeitlich eingeschalteter Anhaltesignale von Seiten des Streifenwagens setzte das Fahrzeug seine Fahrt über die Westerholter Straße fort und überfuhr dabei auch eine rote Ampel. Nachdem der Wagen die Kreuzung passiert hatte, kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in einen angrenzenden Wald. Als die Beamten dem fliehenden Fahrer folgen wollten, setzte sich die Beifahrerin ans Steuer, startete erneut das Fahrzeug und setzte rückwärts. Bevor sie endgültig weiterfahren konnte, versperrte ein Beamter ihr den Wagen.

Die 21-jährige Gelsenkirchenerin, die aufgrund verschiedener Verstöße nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war, lehnte einen freiwilligen Drogenvortest vor Ort ab und wurde für eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt mit zur Wache genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Die Identität des flüchtigen Fahrers konnte mit Hilfe eines Dokumentes im Unfallwagen festgestellt werden. Der 18-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und ebenfalls zur Wache gebracht. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell