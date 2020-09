Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Gebäudeschaden nach Dachstuhlbrand

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Braunschweiger Straße in Ückendorf entstand am Sonntagabend, 27. September, hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 23.10 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen. Das betroffene Mehrfamilienhaus und zwei angrenzende Wohnhäuser wurden geräumt. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

