Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer ohne Führerschein fährt zum zweiten Mal in Verkehrskontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Ohne Führerschein ist ein 37-jähriger Autofahrer am späten Montagabend, 03.06.2019, in einer allgemeinen Verkehrskontrolle aufgefallen. Polizisten stoppten den Mann um 22.40 Uhr an der Grothusstraße. Dort erklärte der 37-Jährige aus Rumänien zunächst, dass ihm sein Führerschein gestohlen worden sei. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten jedoch fest, dass der Mann bereits im April ohne Führerschein gestoppt worden war. Schlussendlich gab der Mann zu, gar keinen Führerschein zu besitzen. Nachdem er eine Sicherheitsleistung entrichtet hatte, konnte der Mann, der in der Bundesrepublik Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Und auch gegen den 33-jährigen Fahrzeughalter aus Polen fertigten die Polizisten eine Strafanzeige, da dieser dem Fahrer seinen Wagen überlassen hatte.

