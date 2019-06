Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Junge stürzt im Bus und verletzt sich leicht

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 3.6.2019, musste der Fahrer eines Linienbusses um 17 Uhr auf der Ringstraße in der Altstadt verkehrsbedingt bremsen. Bei diesem Manöver rutschte ein zehnjähriger Junge, der mit seiner Großmutter unterwegs war, vom Sitz und verletzte sich leicht. Der Gelsenkirchener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhaltes aufgenommen.

Rückfragen für Medienvertreter bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365-2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell