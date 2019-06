Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sicher mit dem Rad unterwegs Polizei bietet Radfahrprojekt an Schulen an

Louis ist hoch konzentriert: zuerst mit dem Fahrrad über ein Brett, dann einen abgesteckten Parcours entlang, Slalom fahren, Schulterblick und ganz am Ende noch einhändig im Kreis fahren. Das alles mit Helm und Signalweste und unter den Augen der Mitschülerinnen und Mitschüler, einiger Eltern, Lehrer und den beiden Verkehrssicherheitsberatern der Polizei. "Gut gemacht!", lobt Polizeioberkommissarin Christina Kleine den Jungen aus der 5a am Ende seiner Fahrt auf dem Schulhof des Leibniz-Gymnasiums in Buer. Ziel der Übung ist es aber nicht, fehlerfrei über den Schulhof zu brausen, sondern sicher und gewissenhaft mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Experten der Polizei an Grundschulen sowie an weiterführenden Schulen unterwegs und bieten entsprechende Kurse an. "Dabei binden wir die Eltern der Kinder eng in das Projekt ein, denn sie sind viel näher dran als wir und bleiben auch vor Ort, wenn wir nicht mehr da sind", so Polizeihauptkommissar Thomas Wilger, der zweite Beamte der Direktion Verkehr, der heute an der Schule im Einsatz ist. Zunächst werden die Eltern der Kinder an einem gemeinsamen Vormittag und einem Elternabend durch die Beamten des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen für die Thematik sensibilisiert und geschult. Sie sollen wissen, welchen Gefahren ihre Kinder ausgesetzt sind, wenn sie mit dem Rad unterwegs sind und wie sinnvoll es ist, durch entsprechende Maßnahmen wie Helm und Signalweste vor Unfällen geschützt zu sein. Im zweiten Teil des Projektes üben Kinder, Eltern, Lehrer und Polizisten gemeinsam auf dem Schulhof den sicheren Umgang mit dem Fahrrad, bevor es dann auf die Straße geht. Kerstin Petershöfer, Lehrerin am Leibniz-Gymnasium und zuständig für das Projekt, freut sich über das Engagement der Polizei. "Wir sind erstmals dabei und möchten auch in den kommenden 5er-Klassen so etwas anbieten." Grundsätzlich führt die Polizei dieses Konzept in den Eingangsklassen der weiterführenden Schulen durch. Es dient zur Auffrischung und Ergänzung der so genannten Fahrradprüfung, die die Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse machen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell