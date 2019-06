Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 02.06.2019 gegen 11:00 Uhr kam es auf der Nienhausenstraße im Ortsteil Feldmark zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 78-jähriger Rollerfahrer, obwohl er einen Helm trug, schwere Kopfverletzungen erlitt. Zuvor war der Rollerfahrer mit seinem Fahrzeug in Rtg Essen unterwegs, wobei er hinter einem Auto fuhr, das auf den Parkplatz der Trabrennbahn abbog. Der 87-jährige Unfallverursacher war zeitgleich mit seinem Auto in Rtg. Gelsenkirchen unterwegs und wollte ebenfalls auf den Parkplatz der Trabrennbahn abbiegen. Nachdem der entgegenkommende Pkw abgebogen war, bog er ebenfalls auf den Parkplatz ab, wobei er den Unfallbeteiligten übersah. Bei dem anschließenden Frontalzusammenprall zog dieser sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, bedurfte aber keiner weiteren Behandlung. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3500.- Euro.

