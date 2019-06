Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrszeichen in Heßler entwendet

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 03.06.2019, hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Fersenbruch ein mobiles Verkehrszeichen entwendet. Eine 26-jährige Zeugin beobachtete gegen 20:40 Uhr, wie der Unbekannte das Schild (Zeichen 283, Absolutes Haltverbot) in seinen roten Wagen lud und anschließend in unbekannte Richtung davonfuhr. Sie informierte die Polizei, die ein Strafverfahren einleitete. Ob es sich bei dem Unbekannten um einen Berechtigten handelte, oder nicht, ist jetzt Gegenstand des Verfahrens.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell