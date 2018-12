POL-EL: Sögel - Diebstahl von WIschblättern

Sögel (ots) - In der Berßener Straße kam es in der Nacht zu Sonntag zu zwei Diebstählen an dort abgestellten Autos. Die Autos standen auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus. In einem Fall stahlen die Täter die Wischblätter eines Heckscheibenwischers, zum anderen wurden die Gläser beider Außenspiegel eines weiteren Fahrzeuges herausmontiert. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952) 93450 zu melden.

