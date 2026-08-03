Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft: Zwei Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Montag (3. August 2026) gegen 3:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Juweliergeschäft auf der Hochstraße gerufen. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall gehört und ein Auto gesehen, das augenscheinlich in das Sicherheitstor des Geschäfts gefahren war. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und das Tor wurde dabei stark beschädigt. In das Innere des Geschäfts sind die Täter dabei nicht gelangt. Zwei Männer sind kurz danach aus dem grauen Pkw ausgestiegen und zu Fuß über die Hochstraße in Richtung Dreikönigenstraße geflüchtet. Beide waren dunkel gekleidet und trugen helle Schuhe. Einer von ihnen trug einen dunklen Motorradhelm mit einer roten Aufschrift.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern aktuell an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340 in Verbindung zu setzen.

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