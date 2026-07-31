Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dank KOD: Polizei stellt Drogen in Lokal sicher

Krefeld (ots)

Bei einer Gewerbekontrolle des Kommunalen Ordnungsdienstes haben dessen Mitarbeiter in einem Lokal auf der Kölner Straße eine größere Menge Cannabis gefunden. Am Donnerstagabend (30. Juli 2026) hatte der KOD wegen des Verdachts auf illegalen Aufenthalt zunächst vier Männer festgenommen, davon sitzen nun drei in Abschiebehaft. Gegen einen der drei (33 Jahre alt) und zwei weitere Männer (27 und 32) ermittelt die Polizei nun außerdem wegen illegalen Handels mit Drogen.

Insgesamt haben der KOD und die hinzugerufenen Polizeibeamten in dem Lokal rund 5,5 Kilogramm Cannabis und ungefähr 60 Gramm Kokain gefunden. Zusammen haben die Drogen einen Straßenverkaufswert von fast 60.000 Euro. Darüber hinaus konnten die Beamten Geld, Verpackungsmaterialien für Drogen und diverse Gerätschaften zum Abwiegen und Herstellen von Betäubungsmitteln sicherstellen. Die bei der Krefelder Kriminalpolizei für die Bekämpfung der Drogenkriminalität verantwortliche Ermittlungsgruppe Herkules hat die Ermittlungen aufgenommen.

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