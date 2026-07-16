Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bundesstraße 2/Töpen-Juchhöh: Verkehrsunfall bei Überholvorgang - Mopedfahrer schwer verletzt

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 16.07.2026, gegen 12.00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 2 zwischen Töpen (Bayern) und Juchhöh (Mödlareuth) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mopedfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mopedfahrer die Bundesstraße 2 von Töpen in Richtung Juchhöh. Beim Versuch, einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger zu überholen, übersah er offenbar einen entgegenkommenden Pkw und stieß frontal mit diesem zusammen.

Der Mopedfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit eine Rettungshubschrauber in ein Krnaknehaus gebracht, die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des Traktors mit Anhänger als wichtigen Zeugen. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Informationen zum Unfallhergang mitgeteilt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell