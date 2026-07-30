Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann am Hals verletzt - Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Krefeld und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (29. Juli 2026) gegen 17 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen, aus dem Obdachlosenmilieu in Krefeld stammenden, Personen auf der Seyffardtstraße. Ein 44-jähriger Mann wurde mit Stichverletzungen im Halsbereich in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach Behandlung wieder verlassen konnte. Ein 53-jähriger Mann wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung anordnete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Presseanfragen bitten wir an die Staatsanwaltschaft Krefeld zu richten.

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