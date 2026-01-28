PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt: Sondereinsatz in der Innenstadt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (27. Januar 2026) hat die Polizei Krefeld erneut einen Sondereinsatz in der Innenstadt durchgeführt. In der Zeit zwischen 14 und 22 Uhr kontrollierten die Beamten gemeinsam mit den Ordnungspartnern der Bundespolizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes verschiedene Plätze, Cafés und Kioske. Am Hauptbahnhof wurden diverse Platzverweise ausgesprochen. Am Ostwall haben Beamte zwei Männer mit nicht geringer Menge Kokain und Crack angetroffen und vor Ort vorläufig festgenommen. Die 19- und 28-Jährigen erwartet zudem eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. Weitere Kontrollen gab es an der Hansa- sowie Petersstraße und am Dr.-Hirschfelder-Platz. Auch hier haben die Beamten Platzverweise ausgesprochen. Außerdem wurde ein Mann mit einem entwendeten I-Pad festgestellt. Die Polizei Krefeld wird auch in Zukunft Schwerpunktkontrollen im Bereich der Innenstadt durchführen. (39)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 14:23

    POL-KR: 20-Jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei

    Krefeld (ots) - Am Freitag (23. Januar 2026) gegen 10 Uhr, sollte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Krefeld auf der Hülser Straße kontrolliert werden. Trotz Anhaltesignale eines ihm hinterherfahrenden Streifenwagens, beschleunigte er seinen Opel Corsa, bevor er ihn nach circa 300 Metern auf dem Girmesdyk bis zum Stillstand abbremste und diesen fluchtartig verließ. Nach kurzer Verfolgung ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:03

    POL-KR: Ein Verletzter bei Unfall auf der Kreuzung von Untergath und Dießemer Bruch

    Krefeld (ots) - Auf der Kreuzung von Untergath und Dießemer Bruch sind am Sonntag (25. Januar 2026) zwei Pkw miteinander kollidiert. Ein Mann wurde dabei verletzt. Gegen 18:20 Uhr fuhr ein 27-Jähriger aus Krefeld in Begleitung zweier weiterer Männer mit seinem Pkw über den Dießemer Bruch in die Kreuzung ein, als sich von rechts über die Untergath der Pkw eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren