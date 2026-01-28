Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt: Sondereinsatz in der Innenstadt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (27. Januar 2026) hat die Polizei Krefeld erneut einen Sondereinsatz in der Innenstadt durchgeführt. In der Zeit zwischen 14 und 22 Uhr kontrollierten die Beamten gemeinsam mit den Ordnungspartnern der Bundespolizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes verschiedene Plätze, Cafés und Kioske. Am Hauptbahnhof wurden diverse Platzverweise ausgesprochen. Am Ostwall haben Beamte zwei Männer mit nicht geringer Menge Kokain und Crack angetroffen und vor Ort vorläufig festgenommen. Die 19- und 28-Jährigen erwartet zudem eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. Weitere Kontrollen gab es an der Hansa- sowie Petersstraße und am Dr.-Hirschfelder-Platz. Auch hier haben die Beamten Platzverweise ausgesprochen. Außerdem wurde ein Mann mit einem entwendeten I-Pad festgestellt. Die Polizei Krefeld wird auch in Zukunft Schwerpunktkontrollen im Bereich der Innenstadt durchführen. (39)

