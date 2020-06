Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld Stadtmitte: Nach Hinweis auf Ruhestörung - Polizei entdeckt Cannabisplantage und Amphetamin - Ein Mann festgenommen

Krefeld (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (25. Juni 2020) hat die Polizei in einer Wohnung an der Petersstraße zufällig eine Cannabisplantage und Amphetamin entdeckt. Der 41-jährige Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 23:45 Uhr wurde die Polizei über einen lautstarken Streit in der Wohnung des 41-Jährigen informiert. Vor Ort stellten die Beamten mehrere Cannabispflanzen fest. Im weiteren Verlauf fanden sie im Nebenraum eine Plantage mit entsprechenden Beleuchtungs- und Heizelementen. Sie konnten mehrere hundert Gramm Amphetamin und eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Bei seiner Festnahme schlug und trat er nach zwei Beamten, sie blieben zum Glück unverletzt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen Deutschen, der bereits wegen Drogendelikten polizeilich bekannt ist. Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld einem Haftrichter vorgeführt. Es erging Haftbefehl. (294)

