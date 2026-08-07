Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Versuchter Mord - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (6. August, 19:25 Uhr) wurde die Polizei zu einem Lokal auf der Weseler Straße gerufen, weil ein Mann (53) syrischer Nationalität seiner in Trennung lebenden Ehefrau (47), die sich in Begleitung der gemeinsamen Tochter (19) befand, zuvor in das Geschäft gefolgt war.

Dort zog der 53-Jährige ein Messer und versuchte, auf die 47-Jährige einzuwirken. Die Frau setzte sich zur Wehr. Daraufhin eilte die 19-Jährige ihrer Mutter zu Hilfe. Der Tatverdächtige entfernte sich von der Örtlichkeit, noch bevor die Polizei eintraf.

Die beiden Frauen blieben unverletzt. Der Tatverdächtige stellte sich kurze Zeit später auf der Polizeiwache Hamborn, wo ihn Beamte vorläufig festnahmen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchten Mord. Unter ihrer Sachleitung richtete das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei noch am Donnerstagabend eine Mordkommission ein.

Am Freitagmittag (7. August) erließ ein Haftrichter des AG Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 53-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Die Ermittlungen der Mordkommission, insbesondere zu den Hintergründen der Tat und dem Verbleib der Tatwaffe, dauern derzeit noch an.

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