Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: 55-Jähriger gerät in den Gegenverkehr

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Duisburg (ots)

Ein 55 Jahre alter Autofahrer geriet am Donnerstagabend (6. August, gegen 20 Uhr) im Bereich Sternbuschweg/Koloniestraße augenscheinlich aufgrund gesundheitlicher Gründe mit seinem Kia in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er frontal mit dem verkehrsbedingt wartenden VW Tiguan eines 28-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tiguan auf einen dahinter stehenden Linienbus (Fahrer: 24 Jahre) geschoben. Der 55-Jährige sowie der 24 Jahre alte Busfahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 55-Jährige verblieb stationär.

Der Kia und der VW Tiguan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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