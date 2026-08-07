POL-DU: Neudorf: 55-Jähriger gerät in den Gegenverkehr
Duisburg (ots)
Ein 55 Jahre alter Autofahrer geriet am Donnerstagabend (6. August, gegen 20 Uhr) im Bereich Sternbuschweg/Koloniestraße augenscheinlich aufgrund gesundheitlicher Gründe mit seinem Kia in den Gegenverkehr.
Dort kollidierte er frontal mit dem verkehrsbedingt wartenden VW Tiguan eines 28-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tiguan auf einen dahinter stehenden Linienbus (Fahrer: 24 Jahre) geschoben. Der 55-Jährige sowie der 24 Jahre alte Busfahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 55-Jährige verblieb stationär.
Der Kia und der VW Tiguan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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