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POL-DU: Neudorf: 55-Jähriger gerät in den Gegenverkehr

POL-DU: Neudorf: 55-Jähriger gerät in den Gegenverkehr
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Duisburg (ots)

Ein 55 Jahre alter Autofahrer geriet am Donnerstagabend (6. August, gegen 20 Uhr) im Bereich Sternbuschweg/Koloniestraße augenscheinlich aufgrund gesundheitlicher Gründe mit seinem Kia in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er frontal mit dem verkehrsbedingt wartenden VW Tiguan eines 28-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tiguan auf einen dahinter stehenden Linienbus (Fahrer: 24 Jahre) geschoben. Der 55-Jährige sowie der 24 Jahre alte Busfahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 55-Jährige verblieb stationär.

Der Kia und der VW Tiguan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Fax: 0203 280 1049
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https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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