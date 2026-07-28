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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1167 - Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Augsburg (ots)

Lauingen - Im Zeitraum von Donnerstag (23.07.2026), 16.00 Uhr, bis Montag (27.07.2026), 14.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Beethovenstraße.

Während der Abwesenheit der Geschädigten verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus und entwendeten Wertgegenstände.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls aus einer Wohnung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen.

   In diesem Zusammenhang hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor
Einbrüchen zu schützen:
   - Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten 
     Sie an gegenseitig "aufzupassen".
   - Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte 
     Mülltonnen zu wegräumen.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
     Personen bzw. Fahrzeugen.
   - Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie - 
     suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.
   - Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand 
     auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
   - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
     nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   - Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und 
     verschließen Sie alle Fenster.
   - Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss 
     zu ziehen.

Einen Link zu praktischen Tipps finden sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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