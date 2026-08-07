Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Zivilpolizisten nehmen Drogendealer hoch - Anzeige

Duisburg (ots)

Zivile Polizeibeamte beobachteten am Donnerstagnachmittag (6. August, gegen 15:10 Uhr) im Stielmuspark an der Obermarxloher Straße/Lehrerstraße u. a. einen 24-Jährigen, der mit Drogen dealte.

Da der Duisburger in der Vergangenheit bereits wegen solcher Delikte in Erscheinung getreten ist, erkannten die Beamten ihn wieder und nahmen ihn ins Visier. Sie stellten fest, dass der Mann mit einem 19-Jährigen etwas austauschte. Einsatzkräfte der Polizeiwache Hamborn kontrollierten den 19-Jährigen im Anschluss an die Übergabe, fanden bei ihm Cannabis sowie ein Mobiltelefon, stellten alles sicher und schrieben eine Anzeige gegen ihn.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ eine Richterin am Amtsgericht Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 24-Jährigen von der Lehrerstraße, weil der Verdacht besteht, dass er mit Drogen dealt. Der Beschluss wurde umgehend in Anwesenheit des Tatverdächtigen vollstreckt und die Polizeibeamten fanden in der Wohnung Cannabis und Haschisch in größerer Menge und stellten alles sicher.

Der 24-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 24 dauern an.

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