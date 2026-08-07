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Polizei Duisburg

POL-DU: Rahm: Beschädigter Blitzer - Zeugensuche

POL-DU: Rahm: Beschädigter Blitzer - Zeugensuche
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Duisburg (ots)

Polizisten sind am Donnerstagmorgen (6. August, 6:50 Uhr) zur Straße Kaffeehött gerufen worden. Unbekannte hatten dort ein mobiles Blitzgerät mit Graffiti beschädigt. Der Blitzer war mit grauer Sprühfarbe übersprüht, sodass das Gerät keine Geschwindigkeitsmessungen durchführen kann.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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