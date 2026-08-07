Polizei Duisburg

POL-DU: Rahm: Beschädigter Blitzer - Zeugensuche

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Duisburg (ots)

Polizisten sind am Donnerstagmorgen (6. August, 6:50 Uhr) zur Straße Kaffeehött gerufen worden. Unbekannte hatten dort ein mobiles Blitzgerät mit Graffiti beschädigt. Der Blitzer war mit grauer Sprühfarbe übersprüht, sodass das Gerät keine Geschwindigkeitsmessungen durchführen kann.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

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