POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Zivilstreife hat den richtigen Riecher

Duisburg (ots)

Ein schwarzer Opel Corsa, der die Schwarzenberger Straße entlang fuhr, zog am Montagnachmittag (9. Februar, 15:50 Uhr) das Interesse einer Zivilstreife auf sich. In Höhe der Paulstraße unterzogen sie den Fahrer (33) und das Auto einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, nahmen sie deutlichen Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnern wahr. Mit den Feststellungen konfrontiert, händigte der 33-Jährige den Polizisten mehrere Beutel mit Marihuana aus.

Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten, auch wenn sie mit einem anderen Ergebnis gerechnet hatten. Dem Ergebnis nach zu urteilen hatte der Opel-Fahrer mutmaßlich Kokain konsumiert.

Doch damit nicht genug: im Handschuhfach transportierte der Mann griffbereit ein Messer mit beidseitig geschliffener Klinge sowie eine schwarze Druckluftpistole ohne Prüfzeichen

Das Messer und die Pistole stellten die Einsatzkräfte sicher. Den 33-Jährigen nahmen sie mit zur Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Mit Anzeigen im Gepäck wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz, weil er das Auto mutmaßlich unter Drogeneinfluss steuerte, konnte der 33 zunächst wieder gehen. Er wird sich vor Gericht verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell