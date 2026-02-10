Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Falsche Wasserwerker - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (9. Februar) erschien eine Duisburgerin (88) in der Polizeiwache Buchholz, um eine Anzeige zu erstatten, weil zwei Betrüger bereits am 3. Februar (13 Uhr) aus ihrer Wohnung (Im Bonnefeld) Schmuck entwendet hatten.

Die Seniorin berichtete den Polizisten:

In ihrer Wohnung gab es einen Wasserschaden. Eine offiziell engagierte Firma führte die Arbeiten bis zum 3. Februar durch. Die Betrüger wussten mutmaßlich davon und nutzen die Situation aus: Gegen 13 Uhr haben zwei Männer bei ihr geklingelt. Das Duo gab an, die Feuchtigkeit in der Wohnung überprüfen zu müssen. Nach der angeblichen Messung haben die Unbekannten die Wohnung verlassen. Erst drei Tage später (6. Februar) stellte sie den fehlenden Schmuck fest.

Sie beschrieb das Duo wie folgt:

Einer der Unbekannten soll circa 1,70 Meter groß und 50 Jahre alt gewesen sein. Er habe lichtes Haar gehabt und einen Pullover eines Briefzusteller-Unternehmens getragen. Sein Komplize soll 1,85 Meter groß sein, dichtes kurzes Haar gehabt haben und um die 50 Jahre alt gewesen sein. Er habe schwarze Kleidung getragen.

Das Kriminalkommissariat 32 sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die am 3. Februar ab 13 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell