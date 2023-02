Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt/Huckingen: Mit falschen Legenden Geld ergaunert

Duisburg (ots)

Ob falscher Polizist oder Mitarbeiter bei Gericht - leider schaffen es Gauner immer wieder, mit solchen Legenden an das Geld von Senioren zu kommen. So auch am Freitag (24. Februar) in zwei Stadteilen in Duisburg. Gegen 14 Uhr erhielt eine 87-Jährige einen Anruf, dass ihre Enkelin in einen Autounfall verwickelt sei und gegen eine Kaution wieder frei käme. Die Seniorin sollte das Bargeld in Umschläge packen und einer Polizistin überreichen. Gegen 16:30 Uhr erschien dann eine Frau an ihrer Wohnung auf der Moselstraße, nahm die Kaution entgegen und verschwand wieder. Kurze Zeit später wurde die Duisburgerin skeptisch und informierte die Polizei. Das Kriminalkommissariat 32 bittet Zeugen, die eine etwa 20 bis 30 Jahre alte verdächtige Frau, mit schulterlangen rötlichen Haaren und einem cremefarbenen Stirnband gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden. Ein ähnlicher Fall ereignete sich am gleichen Tag in Huckingen. Gegen 17:15 Uhr sollen sich falsche Mitarbeiter eines Amtsgerichts bei einem 80-Jährigen gemeldet haben. Ebenfalls mit der Geschichte des schweren Verkehrsunfalls und der Kautionszahlung brachten die Gauner den Senior dazu, zur Königsallee nach Düsseldorf zu fahren und das Geld einer unbekannten Frau zu überreichen.

