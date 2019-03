Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Versuchter Handyraub scheitert - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag (21. März), einer Frau (26) um 18:15 Uhr gewaltsam ihr Handy zu entreißen. Die Duisburgerin befuhr als Beifahrerin in einem grauen Renault die Ursulastraße in Richtung der Atroper Straße. Weil die Fahrerin (20) einem Passanten ermöglichen wollte, die Ursulastraße zu überqueren, hielt sie an. Der Unbekannte schlug daraufhin mit der Faust auf die Motorhaube und trat dann an die Beifahrertüre heran. Dort schlug er der 26-Jährigen durch die geöffnete Seitenscheibe mit der flachen Hand auf die Wange und versuchte zeitgleich, ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Als ihm das misslang und die beiden Frauen die Polizei verständigten, entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Olgastraße. Der Mann soll circa 20 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Statur und dunkle Hautfarbe. Er trug eine schwarze Wollmütze, einen schwarzen Mantel und eine schwarze Hose. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 13. (dab)

