Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Mann von zwei Unbekannten zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (20. März) fuhren um 18:10 Uhr mehrere Streifenwagen zu einer Schlägerei an einer Bushaltestelle auf der Kalthoffstraße im Bereich der Kampstraße. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen jungen Mann (25), der am Kopf stark blutete. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er kurz zuvor in einem Bus der Linie 908 in Fahrtrichtung Matenastraße gesessen habe. Als er an der Haltestelle Kampstraße ausstieg, verließen auch zwei ihm unbekannte Männer den Bus. Nach einem kurzen Wortgefecht soll einer der beiden mit einem Schlagring und der andere mit der bloßen Faust auf den 25-jährigen Obdachlosen eingeschlagen haben. Zwei Freunde (20, 44) des Verletzten waren in der Nähe und versuchten vergeblich dazwischen zu gehen. Eine Duisburgerin (48) wählte unverzüglich die Notrufnummer 110. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß in Richtung der Knappenstraße. Sie sollen circa 1,85 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Einer hatte schwarze Haare und trug einen Boxerhaarschnitt. Der zweite war etwas kleiner und trug eine schwarze Jacke, weiße Schuhe und eine Jeans. Die Kripo bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 34 unter der 0203-280-0. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell