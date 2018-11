POL-OL: Brand im Keller eines Mehrparteienhauses

Oldenburg (ots) - Gestern brach im Keller eines Mehrparteienhauses in der Lehmkuhlenstraße in Oldenburg ein Feuer aus. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner zum Teil mit Leitern über die Balkone und löschte den Brand. Verletzt wurde durch das Feuer und die entstandenen Rauchgase glücklicherweise niemand, jedoch sind drei Wohnungen aufgrund von Brandgasen derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. (1411767)

