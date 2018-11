POL-OL: ++ Tageswohnungseinbruch ++

Oldenburg (ots) - Am Do., 22.11.2018, 11:5 Uhr bis 19:15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in ein Wohnhaus in Westerstede, Azaleenstraße, verübt. Nachdem die Terrassentür aufgebrochen worden war, wurden diverse Räume im Erdgeschoß des Hauses durchsucht. Der/ die Täter erbeutete(n) u.a. Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise erbeten an die Polizei Westerstede (04488/833-115).

