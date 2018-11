POL-OL: +++ Person leistet bei Festnahme Wiederstand +++

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, kam es zu einer Widerstandshandlung durch einen 28-jährigen, bei welcher ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der Oldenburger war Polizeibeamten als Beifahrer in einem Pkw aufgefallen. Da den Kollegen bekannt war, dass gegen diesen ein Haftbefehl bestand, wurde das Fahrzeug kontrolliert. Hierbei versuchte die Person zu flüchten und konnte durch einen Beamten dabei beobachtet werden, wie dieser die Nadorster Straße überquerte. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Auto. Der 28-jährige setzte jedoch seine Flucht auf das Gelände einer Tankstelle fort und konnte hier von einem Polizeibeamten gestellt werden. Hierbei wehrte sich dieser massiv gegen die Festnahme, wobei der Polizeibeamte leicht verletzt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person wurde eine Tüte mit augenscheinlich Betäubungsmitteln aufgefunden. Der Tatverdächtige wurde nach der Festnahme, auf Grund einer leichten Verletzung, in ein Krankenhaus gebracht. In diesem erfolgte eine Blutprobenentnahme sowie die Verkündung des Haftbefehles durch einen Richter. Nach der Behandlung wurde die Person in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei Oldenburg hat die Ermittlungen gegen den 28-jährigen wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und einer Körperverletzung sowie des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. (1401438)

