POL-OL: Schwerer Raub in einem Verbrauchermarkt

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Freitag kam es in einem Lebensmittelgeschäft im Hochheider Weg in Oldenburg zu einem bewaffneten Raubüberfall. Gegen 22:30 Uhr verließen vier Angestellte nach Ladenschluss gemeinsam den Markt an einem Seiteneingang. Dort wurden sie von drei männlichen Personen überrascht und in den Markt gedrängt. Eine 51-Jährige Mitarbeiterin wurde dazu gebracht den Tresor zu öffnen, in dem sich die Tageseinnahmen des Marktes und der darin befindlichen Bäckerfiliale, mehrere Tausend Euro, befanden. Die Täter entkamen anschließend zu Fuß über einen nahegelegenen Fuß- und Radweg in Richtung Hunsrücker Straße. Eine zügig eingerichtete Fahndung mit starkem Kräfteansatz unter Hinzuziehung von Diensthundeführern führte nicht zum Antreffen der Tatverdächtigen. Die 51-Jährige, sowie ihre 25 und 26 Jahre alten Kolleginnen und ihr 27-jähriger Kollege wurden nicht verletzt. Personen, die am Freitagabend in der Nähe des Tatortes waren und denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der 0441-7904115 zu melden. (1407906)

