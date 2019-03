Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Fußgängerin von Pkw erfasst

Duisburg (ots)

Als eine Frau (77) am Mittwoch (20. März) gegen 11:15 Uhr die Bahnhofstraße in Höhe der Marktstraße überqueren wollte, stieß sie mit einem Pkw zusammen. Der Fahrer (75) eines silbernen Opel Astra befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Alt-Hamborn. Die Seniorin prallte gegen die linke Fahrzeugseite, stürzte und verletzte sich am Kopf. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin ins Krankenhaus. Die verständigten Polizisten sperrten die Bahnhofstraße für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen ab und setzten die Duisburger Verkehrsgesellschaft in Kenntnis. Bis auf einen beschädigten Seitenspiegel waren am Opel keine Schäden zu erkennen. Gegen den 75-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

