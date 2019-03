Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Fahrkartenkontrolleure angegriffen

Duisburg (ots)

Am Montag (18. März, 13 Uhr) haben Kontrolleure der DVG an der Haltestelle "Am Damm" versucht, den Fahrschein eines zu 24-Jährigen überprüfen. Ohne Vorwarnung soll der Mann daraufhin die Mitarbeiter beleidigt ("Hurensöhne") und angegriffen haben. Dabei wurde eine Kontrolleurin am Finger verletzt. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, rangen Bedienstete des Sicherheitspersonals mit ihm auf dem Boden. Selbst gefesselt versuchte er noch nach ihnen zu treten. Die Polizisten brachten den Mann zur Beruhigung ins Gewahrsam und schrieben eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

