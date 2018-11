POL-GI: Pressemeldung vom 20.11.2018: Gießen: Falsche Mitarbeiter des Wasserwerks erbeuten Schmuck

Gießen (ots) - Mit einem altbekannten Trick haben Diebe am Dienstagmittag Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Zunächst hatte ein Mann, der sich als Mitarbeiter der städtischen Wasserwerke, gegen 12.00 Uhr, in der Straße Am Kugelberg bei einer 75 - Jährigen geklingelt. Anschließend gelang es ihm, unter einem Vorwand in die Wohnung der Frau zu kommen. Offenbar ließ der angebliche Mitarbeiter der Wasserwerke die Wohnungstür einen Spalt offen, als er in die Wohnung trat. Im Anschluss verwickelte er die ahnungslose Gießenerin in ein Gespräch, während eine zweite Person in die Wohnung kam und in einem Zimmer nach Schmuck suchte. Erst später, als beide Personen die Wohnung verlassen hatten, fiel der Diebstahl auf.

Der Täter soll einen dunklen Teint haben und wird auf eine Größe von etwa 170 Zentimeter geschätzt. Er soll kräftig, etwa 40 Jahre alt sein und akzentfreies deutsch gesprochen haben. Bekleidet sei er mit einem zweiteiligen Arbeitsanzug und einer gelben Schildmütze gewesen. Auf dem Anzug sei ein kleines weißes Schild mit der Aufschrift "Wasserwerke" zu erkennen gewesen.

Die Polizei in Gießen gibt dazu folgende Tipps: a) Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung.

b) Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort. Legen Sie, wenn möglich, den Sperrbügel oder die Sicherheitskette, an.

c) Mitarbeiter von Behörden melden sich im Normalfall bei Ihnen an.

d) Fordern Sie von einer Amtsperson immer einen Dienstausweis und prüfen Sie diesen sorgfältig.

e) Rufen Sie beim geringsten Zweifel die entsprechende Behörde an. Suchen Sie dabei die Telefonnummer immer selbst heraus.

f) Ziehen Sie tel. eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen.

