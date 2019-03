Polizei Duisburg

POL-DU: Bissingheim/Neudorf: Trickbetrüger unterwegs - Falsche Paketbotinnen flüchten mit schwarzem Kleinwagen

Sie müssten dringend ein Paket für eine Nachbarin abliefern, der Empfängerin dazu eine Nachricht hinterlassen und dafür bräuchten sie einen Zettel und einen Stift: Mit dieser Geschichte haben sich zwei Frauen am Donnerstag (14. März) gegen 13 Uhr in die Wohnung eines Ehepaars auf der Hermann-Grothe-Straße gedrängt. Als die beiden Senioren (75, 78) mit dem Duo in der Küche stand, hielt eine von den Frauen ein blaues Tuch an der Tür hoch. Die Eheleute bemerkten noch, wie eine weitere Unbekannte in die Wohnung "huschte". Daraufhin verwiesen die Duisburger das Trio nach draußen. Die Unbekannten stiegen mit Schmuck als Beute in einen schwarzen Kleinwagen und fuhren in Richtung Marktplatz Bissingheim. Die Polizei sucht Zeugen, die den Wagen und die drei Frauen gesehen haben. Sie sind circa 1,60 Meter groß, kräftig, hatten schwarze Winterjacken an, schwarze Kopftücher auf und sprachen gebrochenes Deutsch. Eine von ihnen hatte die rechte Hand verbunden. Sie gaben vor, Italienerinnen zu sein. Hinweise nimmt das KK 32 unter 0203 280-0 entgegen.

Auch in Neudorf sind gestern (14. März) Trickbetrüger unterwegs gewesen. Zwei Männer klingelten bei einer 83-Jährigen auf der Hans-Pfitzner-Straße und wollten im Auftrag des Vermieters Wärmemessungen durchführen. Einer der Unbekannten setzte sich mit der Seniorin in die Küche, während der andere angeblich Messungen durchführte. Als sie gegen 15:20 Uhr weg waren, bemerkte die Frau, dass ihre Geldkassette aus dem Schlafzimmer gestohlen wurde. Der eine Mann ist circa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare und eine breite Statur. Er trug einen weiten schwarzen Anorak und hatte eine schwarze Tuchhose an. Der andere ist circa 40 bis 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, trug einen schwarzen Mantel, eine schwarze Nylonhose und hatte einen Aktenordner dabei.

In beiden Fällen nimmt das KK 32 Hinweise unter 0203 280-0 entgegen.

