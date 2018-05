POL-DU: Kaßlerfeld: Brennendes Pfannenfett mit Wasser gelöscht

Duisburg (ots) - Gestern Nachmittag (3. Mai, 15:15 Uhr) hat in einer Wohnung an der Ruhrorter Straße Pfannenfett gebrannt. Die Mieterin hatte das Fett mit Wasser löschen wollen. Dabei kam zu einer Verpuffung. Die 30-Jährige und ihre sechsjährige Tochter wurden leicht verletzt und ließen sich ambulant im Krankenhaus behandeln. In der Wohnung entstand Sachschaden in bislang ungeklärter Höhe. Die Polizei sperrte die Ruhrorter Straße eine halbe Stunde für die Dauer der Löscharbeiten.

